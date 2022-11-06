Популярный геймдизайнер Андрей Кузьмин погиб в ДТП в Калининграде

Фото: vk / Андрей Кузьмин

Известный российский геймдизайнер Андрей Кузьмин, также известный как KranK, погиб в ДТП на Ленинском проспекте в Калининграде. Об этом сообщило игровое издательство VG Limited.

Авария, как уточняется, произошла утром в субботу, 5 ноября.

— Утром Андрей KranK Кузьмин, создатель «Вангеров», погиб под колесами авто. Информацию уже подтвердили несколько хорошо знакомых с ним людей. Соболезнуем родным и близким, — говорится в сообщении издательства.

Позже в Сети появились кадры инцидента. Мужчину сбила машина, когда тот переходил дорогу. Кузьмин погиб на месте.

KranK является основателем студий «К-Д ЛАБ» и KranX Productions. Кроме того, геймдизайнер был одним из создателей игр «Вангеры» и «Периметр».