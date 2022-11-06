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Три человека погибли при опрокидывании аэролодки в Красноярском крае

Александр Афонин
Происшествия
Три человека погибли при опрокидывании аэролодки в Красноярском крае
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

На Саяно-Шушенском водохранилище, расположенном в Красноярском крае, перевернулась аэролодка «Пиранья», в результате чего три человека погибли. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, всего на месте произошедшего находилось два плавательных средства. На одном из них было четыре человека, на борту «Пираньи» — три: судоводитель и два пассажира. В результате инцидента экипаж второй аэролодки погиб, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю в Telegram.

Следователи начали проверку по факту произошедшего. Она будет осуществляться по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

27 октября сообщалось, что в Красноярском крае учитель физкультуры напал на ученика шестого класса. Инцидент произошел во время урока в школе № 5 города Канска.

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