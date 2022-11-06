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Нарышкин заявил, что сообщение Трасс и взрывы на «Северном потоке» могут быть связаны

Александр Афонин
В мире
Нарышкин заявил, что сообщение Трасс и взрывы на «Северном потоке» могут быть связаны
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сообщение экс-премьера Великобритании Лиз Трасс госсекретарю США Энтони Блинкену может быть связано с подрывами на газопроводах «Северный поток», российская служба внешней разведки располагает косвенными подтверждениями. Об этом в воскресенье, 6 ноября, заявил глава СВР России Сергей Нарышкин.

— У меня есть только косвенные подтверждения, что все это имеет основания под собой, — сказал он.

Нарышкин добавил, что на данный момент спецслужбам России нужно сохранять бдительность. Им необходимо продолжать выявлять внешние угрозы для существования страны и предупреждать о них, передает РИА Новости.

О том, что Лиз Трасс якобы отправила Энтони Блинкену сообщение с текстом «все сделано», 1 ноября сообщил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком. Предприниматель тогда не пояснил, откуда он получил эти данные.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания должна прокомментировать информацию о возможном сообщении экс-премьера. По ее словам, ей неинтересно, кто и как получил подобную информацию.

Сергей Нарышкин Энтони Блинкен Лиз Трасс Северный поток
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