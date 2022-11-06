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Магазины Zara и Bershka могут продолжить работу весной 2023 года

Александр Афонин
Общество
Магазины Zara и Bershka могут продолжить работу весной 2023 года
Фото: depositphotos

Магазины Pull&Bear, Bershka, Zara и Stradivarius, входящие в испанскую группу компаний Inditex, могут возобновить свою работу весной 2023 года. Об этом стало известно в воскресенье, 6 ноября.

Российские активы Inditex были приобретены ливанской компанией Daher Holding. Она уже владеет франшизой Zara и Massimo Dutti для стран Ближнего Востока. Предположительно, магазины возобновят работу под названием New Fashion.

Детали сделки не разглашаются. Однако ряд СМИ сообщили, что российское подразделение оценивается в 12 миллиардов рублей. Кроме того, ливанская компания, вероятнее всего, сохранит прежний персонал торговых точек.

Из-за проблем с логистикой в России будет представлен не весь ассортимент товаров. Кроме того, играет роль и подорожание материалов для производства одежды и аксессуаров. В связи с этим стоимость продукции может подняться на 20–30 процентов, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Inditex подтвердила информацию о продаже бизнеса в России ливанской Daher Holding. Если испанская компания решит вернуться на российский рынок, то у нее будет возможность потенциального сотрудничества с ливанскими коллегами посредством соглашения о франшизе.

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