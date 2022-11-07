Ефимов: Уровень безработицы в Москве вернулся к минимуму 2020 года

Фото: Пресс-служба

Уровень безработицы в столице к 1 ноября снизился до минимального с апреля 2020 года значения — 0,42 процента. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 7 ноября.

— В настоящее время на московской бирже труда зарегистрировано 30,6 тысячи безработных. С начала 2022 года их количество сократилось на 16,2 процента, — сказал представитель мэрии.

Он уточнил, что в настоящее время в объединенном банке вакансий Москвы открыто свыше 400 тысяч позиций. Так, на одного официально зарегистрированного безработного, по данным Центра занятости населения «Моя работа», приходится 13 предложений о трудоустройстве.

Наиболее востребованными в первый месяц осени были специалисты из сферы образования. За месяц число нанятых сотрудников на 14 тысяч превысило количество уволенных.

Разработки программного обеспечения также активно трудоустраивались. Так, на работу приняли на 2,4 тысячи больше человек, чем уволили.

По данным городского департамента экономической политики и развития, преобладание числа нанятых над количеством уволенных также зафиксировано в сфере научных исследований — на 1,5 тысячи сотрудников, в здравоохранении — на 1,4 тысячи, а также в области культуры и спорта — на 1 тысячу специалистов.

В конце октября заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что количество безработных граждан в городе с начала года сократилось на 12,7 процента и составило менее 32 тысяч человек.

Ракова отметила, что среди специальных программ субсидированного найма, которые поддерживают устойчивость московского трудового рынка, есть организация временных и общественных работ, а также регулярное трудоустройство через адаптацию и обучение специалистов.