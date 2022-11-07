В ВОЗ исключили версию искусственного происхождения коронавируса

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Версия об искусственном происхождении коронавируса является наименее вероятной, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в понедельник, 7 ноября.

— Было выявлено четыре гипотезы о происхождении вируса, но ни одна из них не говорит о том, что с самого начала кто-то где-то сделал вирус искусственно. Одна из этих гипотез была о возможной утечке вируса из каких-то исследовательских лабораторий, но это была самая маловероятная из гипотез, — сказала Вуйнович.

Она подчеркнула, что не верит в искусственное происхождение ковида, так как любой вирусолог понимает, что «контролировать такой вирус невозможно». Представитель ВОЗ заключила, что, согласно исследованиям, вирус перешел к человеку через несколько хозяев и «стал адаптироваться очень быстро», передает ТАСС.

До этого «Вечерняя Москва» рассказала, когда коронавирус закончит стремительно мутировать. По словам врача-иммунолога Владимира Болибока, коронавирус будет видоизменяться, пока все виды его мутаций не будут отработаны иммунной системой человека.