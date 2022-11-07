«Кладет трубку»: мать Александра Реввы рассказала, что не видела сына уже год

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский юморист и певец Александр Ревва на протяжении года не видел родную маму Любовь Рачееву, которая проживает в Сочи.

По словам матери артиста, она плохо себя чувствует, однако сын не звонит ей, чтобы узнать о ее состоянии.

В эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ женщина рассказала, что Ревва не навещал родной дом уже 18 лет. Кроме того, в тех случаях, когда певец приезжает на гастроли в Сочи, женщине приходится караулить его в холле отеля, чтобы увидеться.

— Иногда звонит: «Мама, привет! Как здоровье?». Я говорю: «Сыночек, сегодня я с палочкой иду, очень печально». Он говорит «Мне отрицательные эмоции не нужны» и кладет трубку, — рассказала мама юмориста.

Она также поделилась, что узнает факты о жизни сына из социальных сетей.

В августе 2022 года мать юмориста и актера Александра Реввы Любовь Рачеева опровергла слухи о том, что ее сын эмигрировал.

Александр Ревва почти на полгода пропал из шоу-бизнеса. В Сети появлялась информация, что он уехал из России и живет с семьей в Испании. Также выяснилось, что с отцом артист перестал общаться давно из-за разного отношения к спецоперации. Позже шоумен появился на нескольких мероприятиях в Москве, чем опроверг слухи о своем отъезде.