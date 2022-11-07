Bloomberg: Twitter попросила часть уволенных сотрудников вернуться на работу

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Американская компания Twitter попросила часть ранее уволенных сотрудников вернуться на рабочие места. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, речь идет о сотрудниках, которые попали под масштабное сокращение штаба. В процессе увольнения некоторых работников возникла ошибка.

Кроме того, Twitter намерена вернуть работников, сокращение которых связано с неверным кадровым решением. Оно было принято до осознания опыта работы и способностей сотрудников топ-менеджерами, передает ТАСС.

Сделка по покупке компании Twitter Илоном Маском завершилась 28 октября. В этот же день предыдущее руководство в лице генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сегала покинуло штаб-квартиру в Сан-Франциско и заявило, что не намерено туда больше возвращаться.

Позже Bloomberg сообщило, что Илон Маск намерен сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в Twitter. По данным агентства, таким образом предприниматель планирует сократить часть расходов после покупки социальной сети.