Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Bloomberg: Twitter попросила часть уволенных сотрудников вернуться на работу

Александр Афонин
В мире
Bloomberg: Twitter попросила часть уволенных сотрудников вернуться на работу
Фото: Pexels

Американская компания Twitter попросила часть ранее уволенных сотрудников вернуться на рабочие места. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, речь идет о сотрудниках, которые попали под масштабное сокращение штаба. В процессе увольнения некоторых работников возникла ошибка.

Кроме того, Twitter намерена вернуть работников, сокращение которых связано с неверным кадровым решением. Оно было принято до осознания опыта работы и способностей сотрудников топ-менеджерами, передает ТАСС.

Сделка по покупке компании Twitter Илоном Маском завершилась 28 октября. В этот же день предыдущее руководство в лице генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сегала покинуло штаб-квартиру в Сан-Франциско и заявило, что не намерено туда больше возвращаться.

Позже Bloomberg сообщило, что Илон Маск намерен сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в Twitter. По данным агентства, таким образом предприниматель планирует сократить часть расходов после покупки социальной сети.

Работа Социальные сети Twitter
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте