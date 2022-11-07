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Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России до 15 ноября

Полина Долганова
Общество
Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России до 15 ноября
Фото: Unsplash

Ограничения на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России продлили до 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

— Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что остальные авиагавани страны продолжают свою работу в штатном режиме.

Недавно сообщалось, что авиакомпания «Победа» возобновит рейсы в Турцию в декабре 2022 года. Компания открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Стамбул, Аланию и Анталью.

С 30 октября авиакомпания «Аэрофлот» начала выполнять рейсы по зимнему расписанию до 25 марта 2023 года. Наиболее интенсивная частота полетов запланирована на следующих направлениях из аэропорта Шереметьево: Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург и Минеральные Воды.

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