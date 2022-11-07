Глава Кипрской православной церкви Хризостом II умер от рака

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Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом II умер в возрасте 81 года, сообщила газета Cyprus Mail в понедельник, 7 ноября.

По данным издания, причиной смерти стал рак.

Хризостом II (имя при рождении — Геродот Деметриу) появился на свет в 1941 году в Тале. После окончания начальной школы он стал послушником в монастыре Святого Неофита в Пафосе, где был диаконом в течение нескольких лет. В 1978 году его избрали епископом Пафоса.

В 2006 году после отставки архиепископа Хризостома I Хризостом II стал архиепископом Кипрской православной церкви.