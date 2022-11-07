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Эминем, Лайонел Ричи и группа Duran Duran вошли в Зал славы рок-н-ролла

Александр Афонин
В мире
Эминем, Лайонел Ричи и группа Duran Duran вошли в Зал славы рок-н-ролла
Фото: ТАСС / ETIENNE LAURENT

В Лос-Анджелесе состоялась 37-я церемония введения новых музыкантов в Зал славы рок-н-ролла. Об этом сообщил портал The Hollywood Reporter в понедельник, 7 ноября.

По традиции список новых исполнителей был известен заранее. Так, в этом году Зал славы рок-н-ролла пополнили такие музыканты, как Эминем, Лайонел Ричи, Долли Партон, а также группы Duran Duran и The Eurythmics.

Кроме того, организаторы мероприятия отметили специальными наградами ряд музыкальных деятелей. Так, отдельного внимания удостоились продюсер Джимми Айовин, дуэт Терри Льюиса и Джимми Джема, певец и активист Гарри Белафонте. Также награду получили адвокат поп-звезд Аллен Грубман и группа Judas Priest.

Зал славы рок-н-ролла располагается в американском городе Кливленд, штат Огайо. В его состав входят наиболее выдающиеся музыканты, которые оказали ощутимое влияние на всю индустрию. Включение в список исполнителей, не связанных с роком, осуществляется давно. Сегодня в зал славы могут попасть кантри-музыканты, поп-звезды и рэп-исполнители.

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