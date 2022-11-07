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Андрей Бочкарев: Архитектурная отделка одного из метромостов БКЛ завершается в столице

Александр Афонин
Город
Андрей Бочкарев: Архитектурная отделка одного из метромостов БКЛ завершается в столице
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Специалисты завершают работы по архитектурной отделке метромоста, строящегося в составе соединительной ветки между станцией «Аминьевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и электродепо «Аминьевское». Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Отделка нового метромоста длиной 475 метров практически завершена: сооружение накрыто металлической фальцевой кровлей, защищающей пути от атмосферных осадков и ограничивающих доступ на объект посторонних лиц, — сказал он.

Заммэра добавил, что специалисты отделали металлоконструкции моста ламелями и окрасили их в кварцевый серый цвет. На данный момент рабочие возводят еще два метромоста. Они расположились на соединительной ветке между депо «Аминьевское» и станцией «Давыдково» БКЛ.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что в процессе отделки на участке станции «Аминьевская» также использовался бирюзовый цвет. Кроме того, для большей выразительности в темное время суток сооружение будет оборудовано архитектурно-декоративной подсветкой.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что северный вестибюль станции Люблинско-Дмитровской линии метро «Окружная» объединил одноименные станции МЦК и первого маршрута МЦД. С открытием ТПУ время пересадки между тремя станциями сократилось в пять раз.

Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Андрей Бочкарев
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