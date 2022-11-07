Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Новый дорожный проезд проведут к дому по реновации в районе Метрогородок

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Новый дорожный проезд проведут к дому по реновации в районе Метрогородок
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Открытое шоссе, вл28к3 Карта всех событий

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дорожного проезда к жилой застройке в рамках программы реновации в районе Метрогородок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 7 ноября.

— Реновационное строительство на территории Метрогородка требует обновления улично-дорожной сети. Новый проезд улучшит транспортную ситуацию в районе и позволит избежать автомобильных заторов при выезде из жилой зоны на Открытое шоссе, — сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Новая дорога расположится на участке от Открытого шоссе до улицы Вербной. Ее длина составит порядка 200 метров, а ширина будет варьироваться от 6 до 8,5 метра. Строительство проезда позволит обеспечить улучшенную транспортную доступность для жителей дома, строящемуся по программе реновации на Открытом шоссе, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в октябре в 15 столичных районах по программе реновации расселили 24 старых здания. По словам главы департамента градостроительной политики города Сергея Левкина, за аналогичный месяц 2021 года было расселено семь старых домов.

Реновация Дороги Район Метрогородок
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте