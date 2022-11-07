Новый дорожный проезд проведут к дому по реновации в районе Метрогородок

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Открытое шоссе, вл28к3 Карта всех событий

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дорожного проезда к жилой застройке в рамках программы реновации в районе Метрогородок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 7 ноября.

— Реновационное строительство на территории Метрогородка требует обновления улично-дорожной сети. Новый проезд улучшит транспортную ситуацию в районе и позволит избежать автомобильных заторов при выезде из жилой зоны на Открытое шоссе, — сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Новая дорога расположится на участке от Открытого шоссе до улицы Вербной. Ее длина составит порядка 200 метров, а ширина будет варьироваться от 6 до 8,5 метра. Строительство проезда позволит обеспечить улучшенную транспортную доступность для жителей дома, строящемуся по программе реновации на Открытом шоссе, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в октябре в 15 столичных районах по программе реновации расселили 24 старых здания. По словам главы департамента градостроительной политики города Сергея Левкина, за аналогичный месяц 2021 года было расселено семь старых домов.