Путин поручил до 1 декабря представить предложения по созданию молодежного экодвижения

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале Кремля.

— Администрации президента Российской Федерации подготовить совместно с Росмолодежью и представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения. Срок — 1 декабря 2022 года, — говорится в документе.

Ответственными за исполнение поручения назначены первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, отметили на сайте Кремля.

До этого Владимир Путин поручил разработать программу сотрудничества со странами СНГ в области картографии, кадастрового учета и пространственных данных. Кроме того, власти должны обеспечить использование системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» и утвердить график мероприятий по созданию портала пространственных данных.