Девять человек погибли на дорогах столицы за прошедшую неделю

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы

Девять человек погибли в ДТП на столичных дорогах за прошедшую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 7 ноября.

По информации ведомства, в период с 31 октября по 6 ноября на дорогах столицы произошли 122 аварии, в которых погибли 9 человек и еще 138 получили ранения, среди них 14 детей в возрасте до 16 лет.

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Самыми распространенными дорожными происшествиями стали наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств — 47 и 46 случаев соответственно. Почти половина — 42 процента — аварий с участием пешеходов произошла на специальных переходах.

Самым аварийным днем за прошедшую неделю стала среда — 25 ДТП. Меньше всего сталкивались на дорогах в пятницу — было зарегистрировано лишь 11 аварий.

По сравнению с прошлой неделей с 24 по 30 октября, количество жертв увеличилось. Тогда на дорогах Москвы в результате ДТП погибли шесть человек.