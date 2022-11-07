Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

STT: Финская АЭС не намерена отказываться от российского ядерного топлива

Георгий Соланович
В мире
STT: Финская АЭС не намерена отказываться от российского ядерного топлива
Фото: Pixabay

Энергетическая компания Fortum, владеющая финской АЭС «Ловииса», продолжает использовать импортируемое из РФ ядерное топливо и не планирует отказываться от него в ближайшее время, сообщает агентство STT в понедельник, 7 ноября.

По словам представителя компании Матти Каттайнена, у Fortum есть действующий контакт с «дочкой» «Росатома» ТВЭЛ, в рамках которого финны работают.

Соглашение с Россией действует до окончания действующих лицензий АЭС «Ловииса»: до 2027 года у первого блока и до 2030-го — у второго. При этом в Fortum не уточнили, планирует ли компания выходить из российского бизнеса, передает STT.

Страны европейского континента пока смогли заполнить свои газохранилища почти на 100 процентов, однако вопрос газификации населения вновь станет острым для западных политиков где-то в середине февраля 2023 года. Европа находится в бедственном положении без российского газа, причем это положение только ухудшается: прекратить поставки газа в регион может и Катар. Как рассказал «Вечерней Москве» финансовый аналитик Михаил Беляев, в первую очередь это связано с тем, что катарскому государству невыгодно с экономической точки зрения продавать свой газ дешевле рыночной цены.

Финляндия Россия топливо
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте