STT: Финская АЭС не намерена отказываться от российского ядерного топлива

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Энергетическая компания Fortum, владеющая финской АЭС «Ловииса», продолжает использовать импортируемое из РФ ядерное топливо и не планирует отказываться от него в ближайшее время, сообщает агентство STT в понедельник, 7 ноября.

По словам представителя компании Матти Каттайнена, у Fortum есть действующий контакт с «дочкой» «Росатома» ТВЭЛ, в рамках которого финны работают.

Соглашение с Россией действует до окончания действующих лицензий АЭС «Ловииса»: до 2027 года у первого блока и до 2030-го — у второго. При этом в Fortum не уточнили, планирует ли компания выходить из российского бизнеса, передает STT.

Страны европейского континента пока смогли заполнить свои газохранилища почти на 100 процентов, однако вопрос газификации населения вновь станет острым для западных политиков где-то в середине февраля 2023 года. Европа находится в бедственном положении без российского газа, причем это положение только ухудшается: прекратить поставки газа в регион может и Катар. Как рассказал «Вечерней Москве» финансовый аналитик Михаил Беляев, в первую очередь это связано с тем, что катарскому государству невыгодно с экономической точки зрения продавать свой газ дешевле рыночной цены.