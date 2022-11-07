Мобилизованные усилили оборону вдоль береговой линии Днепра в районе Энергодара

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Российские военнослужащие, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, оборудовали усиленную линию обороны по берегу Днепра около Энергодара. Об этом пишет РИА Новости в понедельник, 7 ноября.

Военные, большинство из которых были призваны из Саратовской области, прибыли в зону СВО после подготовки на полигонах.

На передовой они планируют усилить оборону с помощью возведенных вдоль берега фортификационных сооружений и огневых позиций.

По словам одного из мобилизованных, украинские военные пытаются спровоцировать ситуацию. При этом тепловые условия на фронте остаются стабильными, жалоб на холод пока не поступало.

Собеседник агентства также рассказал, что его боевая подготовка проходила гладко. Изначально мужчина планировал пойти на фронт добровольцем, однако из-за разногласий в семье согласился на компромисс и дождался повестки.

Неделю назад, 30 октября, Вооруженные силы России вышли к окраинам села Павловка в Донецкой народной республике, продвинувшись в глубину обороны противника более чем на три километра.