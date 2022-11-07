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Диетолог рассказала, кому опасно есть холодец

Георгий Соланович
Общество
Диетолог рассказала, кому опасно есть холодец
Фото: depositphotos

Холодец содержит слишком большое количество жиров и может привести к набору лишнего веса и гипертонии, однако больше всего бед блюдо может принести людям с заболеваниями сердца и почек, заявила главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

— Бульоны, особенно наваристые, ограничиваются или полностью исключаются из питания людей с болезнями почек, подагрой, с болезнями сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта и так далее, — сказала врач.

По ее словам, здоровому человеку в день можно съедать не более 100 граммов холодца, но лучше заменить это блюдо на мясо, рыбу или любую птицу. Лучшей заменой холодцу может стать студень или заливные блюда, передает РИА Новости.

Кроме того, существует большое количество продуктов, которые можно употреблять вместо привычных сладостей. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-диетолог Елена Соломатина. По словам специалиста, нередко люди употребляют сладости не потому, что мечтают их съесть, а просто им хочется что-то погрызть. Это можно сравнить с курением, при котором человеку интересен не столько никотин, сколько привычное действие.

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