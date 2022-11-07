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Два килограмма конопли изъяли у мужчины в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Два килограмма конопли изъяли у мужчины в Подмосковье
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Талдомский городской округ, деревня Смёнки Карта всех событий

Почти два килограмма конопли изъяли сотрудники полиции у жителя Подмосковья. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 7 ноября.

По ее словам, злоумышленника задержали в Талдоме в рамках профилактической операции «Мак». Им оказался 35-летний безработный местный житель, которого подозревали в незаконном обороте наркотиков.

При осмотре места жительства мужчины в деревне Сменки сотрудники правоохранительных органов обнаружили стеклянную банку и полиэтиленовый пакет с высушенными частями растений. Позже экспертиза показала, что изъятое является коноплей, общий вес которой превысил 1900 граммов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

Фигуранта заключили под стражу.

Другая история, связанная с запрещенными веществами, произошла в Подмосковье. Сотрудники полиции обнаружили в лесу наркоторговца и задержали его. После этого правоохранительные органы нашли и ликвидировали лабораторию злоумышленника.

Подмосковье Московская область МВД Наркотики Преступления
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