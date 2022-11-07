СМИ: Киев намерен национализировать «Укрнафту», «Укртатнафту» и «Мотор Сич»

Фото: Unsplash

Правительство Украины намерено национализировать предприятия «Укрнафта», «Укртатнафта» и «Мотор Сич». Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщило украинское издание «Экономическая правда».

— Собеседники «ЭП» рассказали, что 6 ноября НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку — прим. «ВМ») приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор», — говорится в публикации.

Национализированные предприятия ранее принадлежали ряду украинских олигархов. По окончании мероприятий акции компаний будут переданы в собственность государства, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с Киевом. Всего под национализацию попало более 130 объектов, относящихся к ООО «РусЛайн Ко», АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ОАО «Судостроительный завод «Залив».