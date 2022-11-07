Столичная пенсионерка поверила мошенникам и сбросила с балкона 400 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, Лесная улица Карта всех событий

Пенсионерка поверила мошенникам и сбросила 400 тысяч рублей с балкона своей квартиры в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в понедельник, 7 ноября.

По его словам, злоумышленники действовали по стандартной схеме: пенсионерке, проживающей на Лесной улице, на домашний телефон позвонили незнакомые люди. Первый незнакомец представился полицейским и сообщил пожилой женщине, что ей может позвонить преступник, и попросил пенсионерку следовать его указаниям. Лжеполицейский заверил, что ситуация будет полностью под контролем правоохранительных органов.

Следом жертве обмана позвонил второй незнакомец, который начал угрожать москвичке, потребовал снять деньги со счета и скинуть наличные с балкона. Уверенная в том, что полиция держит ситуацию под контролем, женщина выполнила требования афериста. Однако позже она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Вскоре сотрудники МВД задержали одного из подозреваемых на территории Московской области. Им оказался 28-летний местный житель. По его словам, часть денег он перевел своему пособнику, а другую часть потратил по собственному усмотрению.

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В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Сотрудники полиции разыскивают остальных причастных к преступлению, а также проверяют задержанного на причастность к другим подобным правонарушениям.

Еще одна история с мошенничеством произошла в столице. Дочь бывшего вице-президента Газпромбанка перевела мошенникам 49 миллионов рублей.