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Новостройку по реновации передадут под заселение до конца года в районе Зюзино

Александр Афонин

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Новостройку по реновации передадут под заселение до конца года в районе Зюзино
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Одесская улица Карта всех событий

До конца текущего года специалисты передадут под заселение новостройку в столичном районе Зюзино, возведенную в рамках реализации программы реновации. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— В Зюзине уже передано под заселение семь новостроек, в которые переезжают жители 10 старых домов, — сказал он.

Здание расположилось на Одесской улице. Оно стало 30 новостройкой в регионе, которую введут в эксплуатацию с начала программы реновации. Всего же на юго-западе столицы новые квартиры получат 117 тысяч жителей старых домов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в рамках первого этапа реализации программы реновации в Западном Дегунине ввели в эксплуатацию новостройку на Путейской улице. По словам Сергея Левкина, это позволит завершить первый этап программы уже в этом году.

Всего с начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 40 новостроек в рамках программы реновации. Новые дома располагаются в 30 районах 11 округов Москвы.

Москва Реновация Район Зюзино
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