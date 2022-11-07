«Спрос большой, билеты раскупаются»: ждать ли россиянам снижения цен на туристические направления

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Зарубежный отдых всегда представлял большой интерес для российских туристов. Сейчас курортный сезон подходит к концу, потому что погодные условия диктуют свои условия. «Вечерняя Москва» решила узнать у эксперта по туризму, стоит ли ждать снижения цен на туристические направления и где сейчас можно отдохнуть дешевле всего.

Стабилизация или рост?

Как поделился эксперт по туризму Николай Мельник, по статистике, поздней осенью происходит стабилизация цен на туристические направления.

— Это связано со снижением спроса и завершением курортного сезона, — пояснил Мельник.

Но на сегодняшний день, по словам эксперта, спрос на туры не снижается. Это связано с тем, что многие люди не выезжали из страны в сезон, потому что были обеспокоены закрытием границ.

— В этом году спрос на туры большой и билеты на самолеты раскупаются быстро, поэтому сейчас можно констатировать рост цен на ближайшие даты вылета в сравнении с этим же промежутком времени в прошлом году, — заметил собеседник «ВМ».

По словам эксперта по туризму, снижение цен может произойти, если будет очевидное падение спроса на курортные направления.

— Каждый год в ноябре-декабре цены на направления снижаются на 30–40 процентов, но тенденция сегодняшнего дня говорит о том, что цены не изменятся, так как спрос остается прежним, — пояснил Мельник.

Отдохнуть дешевле всего

Эксперт поделился также выгодными направлениями в это время года. Как отметил Мельник, сейчас дешевле всего можно отдохнуть в следующих странах: