Производство iPhone 14 замедлилось из-за введенных в Китае противоэпидемических мер

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На фоне введенных в Китае противоэпидемических мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, производство последнего поколения смартфонов Apple оказалось затруднено. Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник, 7 ноября.

— Ограничения (в связи с — прим. «ВМ») COVID-19 временно сказались на работе основного предприятия по сборке iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, расположенного в Чжэнчжоу, Китай. На данный момент предприятие функционирует с существенно сниженной мощностью, — говорится в сообщении.

В пресс-службе Apple отметили, что приоритетом компании являются здоровье и безопасность сотрудников. Однако представители холдинга продолжают тесную работу с поставщиками, чтобы возобновить прежний объем производства, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что поставки всех версий iPhone 14 в текущем году снизятся на 14 процентов в сравнении с прошлогодними показателями поставок серии iPhone 13. Как уточняется, проблема заключается не в дефиците устройств, а в уменьшении спроса.