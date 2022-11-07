Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Производство iPhone 14 замедлилось из-за введенных в Китае противоэпидемических мер

Александр Афонин
В мире
Производство iPhone 14 замедлилось из-за введенных в Китае противоэпидемических мер
Фото: depositphotos

На фоне введенных в Китае противоэпидемических мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, производство последнего поколения смартфонов Apple оказалось затруднено. Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник, 7 ноября.

— Ограничения (в связи с — прим. «ВМ») COVID-19 временно сказались на работе основного предприятия по сборке iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, расположенного в Чжэнчжоу, Китай. На данный момент предприятие функционирует с существенно сниженной мощностью, — говорится в сообщении.

В пресс-службе Apple отметили, что приоритетом компании являются здоровье и безопасность сотрудников. Однако представители холдинга продолжают тесную работу с поставщиками, чтобы возобновить прежний объем производства, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что поставки всех версий iPhone 14 в текущем году снизятся на 14 процентов в сравнении с прошлогодними показателями поставок серии iPhone 13. Как уточняется, проблема заключается не в дефиците устройств, а в уменьшении спроса.

Производство iPhone Apple
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте