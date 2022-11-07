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Дептранс: МСД станет платным для транзитных автомобилей с 2 января

Георгий Соланович
Город
Дептранс: МСД станет платным для транзитных автомобилей с 2 января
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Московский скоростной диаметр (МСД) станет платным для транзитных автомобилей с 2 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 7 ноября.

— Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу: сделать так, чтобы МСД работал прежде всего как внутригородская магистраль для жителей Москвы и области... Поэтому мы на основе предложений экспертов и москвичей сформировали механику работы платного проезда по МСД таким образом, чтобы жителям столицы и области не мешал транзитный трафик, — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Проезд по магистрали будет бесплатным для всех легковых машин с номерами Москвы и области, столичного наземного городского транспорта, такси, имеющих лицензии на работу в столице, а также междугородних автобусов. Плата за проезд по МСД будет взиматься с владельцев транзитных автомобилей с номерами других регионов РФ, которые воспользуются любым въездом на МСД и съездом с него в течение двух часов и при этом пересекут границы ЦКАД в течение 24 часов.

В Telegram-канале департамента добавили, что контроль проезда будет осуществляться с помощью системы фотовидеофиксации. Тариф — 950 рублей. Оплатить проезд можно с помощью сайта и приложения «Парковки России».

До этого сообщалось, что эстакада-съезд, выводящая с проспекта Буденного на основную дорогу МСД в сторону Нижегородской улицы, построена на 88 процентов. На данный момент специалисты ведут работы по устройству железобетонного парапета проезжей части.

Транспорт Тарифы Московский скоростной диаметр (МСД)
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