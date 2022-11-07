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Москвичей пригласили принять участие в изобразительном диктанте «Моя страна — моя история»

Лейла Алиева
Город
Москвичей пригласили принять участие в изобразительном диктанте «Моя страна — моя история»
Фото: Pexels

В столице стартовал всероссийский изобразительный диктант «Моя страна — моя история». Об этом стало известно в понедельник, 7 ноября.

— Участником изобразительного диктанта может стать и учащийся художественной школы, и любой школьник, которому интересно попробовать осмыслить глобальный вклад отдельного человека в развитие своего города, края, страны в целом, — отметил директор Городского методического центра столичного департамента образования и науки Андрей Зинин.

Тема этого года — «Созидатели и мастера моего края». За три часа участники должны будут создать творческую работу. В конкурсе две номинации: «Созидатели», которая посвящена личностям, внесшим вклад в развитие столицы, и «Мастера», где нужно будет создать образ мастера (архитектора, художника, писателя или представителя другой творческой профессии) и его дела в конкретном историческом пространстве.

Другой всероссийский гражданско-патриотический диктант «Моя любовь, душа моя — Россия!» пройдет в Москве 10 ноября. Целями диктанта организаторы называют формирование гражданской идентичности и патриотического сознания у молодого поколения, а также укрепление чувства верности стране.

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