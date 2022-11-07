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Умер томский ведущий «Ретро FM» и «Радио Шансон» Валерий Крыгин

Лейла Алиева
Общество
Умер томский ведущий «Ретро FM» и «Радио Шансон» Валерий Крыгин
Фото: Youtube / Дворовая песня

Томский радиоведущий и основатель группы Savan Валерий Крыгин скончался на 45-м году жизни. Об этом сообщили на официальной странице группы в понедельник, 7 ноября.

— Сегодня утром не стало основателя, лидера и идейного вдохновителя группы Savan Валерия Крыгина. Светлая память, — говорится в сообщении.

Причиной смерти стал инсульт. Несколько дней Крыгин находился в коме и умер в областной клинической больнице Томска.

Валерий Карыгин был ведущим в нескольких томских радиостанциях, в частности на радио «Шансон» и «Ретро ФМ».

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