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Скончался создатель «Ласкового мая» и автор песни «Белые розы» Сергей Кузнецов

Евгений Белоусов
Общество
Скончался создатель «Ласкового мая» и автор песни «Белые розы» Сергей Кузнецов
Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Советский и российский композитор и поэт, создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов скончался в Оренбурге в возрасте 58 лет. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщает ГТРК Оренбург.

Недавно, 5 ноября, композитор в Оренбурге провел концерт в память об ушедшем из жизни в этом году певце Юрии Шатунове, передает издание.

Сергей Кузнецов родился 6 января 1964 года в Медногорске в Оренбургской области. В 16 лет будущий создатель культовой группы попытался поступить в музыкальную школу, однако из-за незнания нотной грамоты его не приняли. Спустя год он все же смог поступить на дирижерско-хоровое отделение музыкального училища, которое бросил через семь месяцев.

Отслужив в армии, Кузнецов стал вести музыкальный кружок в оренбургской школе-интернате № 2. Вскоре он решил создать подростковую музыкальную группу, солистом которой и стал Юрий Шатунов — будущая звезда, воспитанник этого интерната. В декабре1986 года состоялось первое выступление группы «Ласковый май», появились первые песни, позже ставшие хитами.

Из «Ласкового мая» Кузнецов ушел в 1989 году. Он утверждал, что причиной такого решения стала моральная обстановка в коллективе. После этого Кузнецов основал еще несколько музыкальных коллективов, для которых он также писал песни.

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