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Умер один из первых знатоков «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов

Лейла Алиева
Общество
Умер один из первых знатоков «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов
Фото: t.me/chto_gde_kogda_tv

Один из первых знатоков телеигры «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов скончался после тяжелой болезни. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили в телеклубе.

— 4 ноября после тяжелой болезни ушел из жизни один из первых знатоков телеклуба «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов, — говорится в сообщении.

Ершов впервые появился в телеигре 24 декабря 1977 года и стал одним из популярных знатоков поколения 70-х годов. В 2001 году он принял участие в игре XXI века, а в 2010-м сыграл в сборной разных поколений знатоков, говорится в Telegram-канале телеклуба.

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