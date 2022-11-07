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«Были конфликты»: дочь Маши Распутиной рассказала, как мать выгнала ее из дома

Евгений Белоусов
Общество
«Были конфликты»: дочь Маши Распутиной рассказала, как мать выгнала ее из дома
Фото: YouTube / Super

Дочка российской певицы Маши Распутиной Мария Захарова призналась, что одно время у них были очень напряженные отношения. Дошло до того, что однажды именитая певица выгнала дочь из особняка в гостевой домик. Однако со временем отношения матери с дочерью наладились.

— Были конфликты, как у всех. Мы, скажем так, пришли к мирному соглашению. Я повзрослела, и мама повзрослела, — признается дочь Распутиной.

Однако если отношения со звездной мамой Захаровой удалось наладить, с отцом ситуация не такая радужная. Она уточнила, что речь не идет о каком-то конфликте или вражде, но отношения откровенно «натянутые», заявила девушка в эфире программы «Звезды сошлись».

Еще в мае этого года муж Маши Распутиной, бизнесмен Виктор Захаров, с которым они прожили более 22 лет, рассказал, что их отношения с каждым годом становятся только крепче. Захаров пошутил, что Бог послал ему Распутину за грехи.

Захаров на девять лет старше Распутиной. По словам бизнесмена, он испытывает гордость за жену и за многое ей благодарен. Распутина сама следит за фигурой и заставила похудеть супруга, который теперь также держит себя в форме.

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