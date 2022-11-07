Пленный офицер ВСУ рассказал о планах Киева забросить диверсантов в регионы РФ

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Украинское правительство собиралось забросить на территорию России диверсантов для ударов по инфраструктуре. Об этом в понедельник, 7 ноября, рассказал попавший в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук.

— Целью было захождение в близлежащие населенные пункты около территории Украины на военной технике с российскими опознавательными знаками, — заявил он.

По словам Ткачука, украинские диверсанты должны были организовать теракты в Курской, Брянской и Белгородской областях. Военнопленный добавил, что украинские бойцы в Донбассе несут большие потери и морально подавлены, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали агента СБУ, который планировал подорвать линии электропередачи в Крыму. У мужчины изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова.

Офицер с позывным Владимир рассказал о разгроме сил 65-й бригады ВСУ. Он отметил, что в последние дни украинцы пытаются проводить разведку малыми группами, прощупывают слабые места линии обороны российской армии, а военные соответственно реагируют.

Украинская армия столкнулась с настоящим «логистическим кошмаром» из-за интенсивной траты снарядов и многообразия артиллерийских систем. Об этом 30 октября сообщил отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу.