Самолет Стамбул — Екатеринбург со 100 пассажирами готовится к аварийной посадке

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Самолет рейса Стамбул — Екатеринбург со 100 пассажирами на борту готовится к аварийной посадке. Об этом стало известно в понедельник, 7 ноября.

Самолет собирается приземлиться в Сочи из-за разгерметизации салона. На борту самолета находятся 96 пассажиров и четыре члена экипажа. Уточняется, что сейчас самолет вырабатывает топливо над морем. На место ожидаемой посадки направлено две бригады скорой помощи, передает ТАСС.

До этого стало известно, что самолет компании «Ютэйр», следовавший из Грозного в Москву, подал сигнал бедствия и экстренно сел в Махачкале. Воздушное судно успешно совершило посадку в аэропорту столицы республики Дагестан.

Кроме того, в Иркутском аэропорту у самолета 2 ноября заклинило тормоза во время посадки. Из-за этой поломки у летательного аппарата Airbus A320 «Уральских авиалиний» лопнули четыре колеса, и самолет «намертво» встал на взлетно-посадочной полосе.

В результате происшествия никто не пострадал. Инцидент случился во время посадки рейса Душанбе — Иркутск, который приземлился в 15:30 по местному времени.