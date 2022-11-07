Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Самолет Стамбул — Екатеринбург со 100 пассажирами готовится к аварийной посадке

Евгений Белоусов
Происшествия
Самолет Стамбул — Екатеринбург со 100 пассажирами готовится к аварийной посадке
Фото: Pexels

Самолет рейса Стамбул — Екатеринбург со 100 пассажирами на борту готовится к аварийной посадке. Об этом стало известно в понедельник, 7 ноября.

Самолет собирается приземлиться в Сочи из-за разгерметизации салона. На борту самолета находятся 96 пассажиров и четыре члена экипажа. Уточняется, что сейчас самолет вырабатывает топливо над морем. На место ожидаемой посадки направлено две бригады скорой помощи, передает ТАСС.

До этого стало известно, что самолет компании «Ютэйр», следовавший из Грозного в Москву, подал сигнал бедствия и экстренно сел в Махачкале. Воздушное судно успешно совершило посадку в аэропорту столицы республики Дагестан.

Кроме того, в Иркутском аэропорту у самолета 2 ноября заклинило тормоза во время посадки. Из-за этой поломки у летательного аппарата Airbus A320 «Уральских авиалиний» лопнули четыре колеса, и самолет «намертво» встал на взлетно-посадочной полосе.

В результате происшествия никто не пострадал. Инцидент случился во время посадки рейса Душанбе — Иркутск, который приземлился в 15:30 по местному времени.

Россия Турция Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте