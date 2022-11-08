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Ефимов рассказал о реорганизации участка в Обручевском районе по программе комплексного развития территорий

Лейла Алиева
Город
Ефимов рассказал о реорганизации участка в Обручевском районе по программе комплексного развития территорий
Фото: Пресс-служба
Россия, Москва, улица Обручева Карта всех событий

В рамках программы комплексного развития территорий в Обручевском районе столицы реорганизуют неэффективно используемый участок. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 8 ноября.

— Участок находится между улицами Академика Челомея и Архитектора Власова. Площадь территории составляет около девяти гектаров. Сейчас там находятся гаражи, автомойки и автобаза. Инвестиции в комплексное развитие участка оцениваются в семь миллиардов рублей, — рассказал он.

По словам Ефимова, реализация проекта позволит создать более тысячи новых рабочих мест и пополнять ежегодно городской бюджет почти на 426 миллионов рублей.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в новом квартале возведут школу на тысячу учеников и учреждение дошкольного образования для 275 воспитанников. Также на участке запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со скалолазным центром площадью девять тысяч квадратных метров, а также офисов, отделений банков, предприятий общественного питания и магазинов.

До этого Ефимов сообщил, что в рамках программы комплексного развития территорий на 16 участках бывших промзон и неэффективно используемых территорий появится более 65 тысяч рабочих мест.

Владимир Ефимов Москва Обручевский район
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