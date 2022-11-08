Белогрудые ежи первыми впали в спячку в Московском зоопарке

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Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Белогрудые ежи стали первыми животными, впавшими в спячку в Московском зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада во вторник, 8 ноября.

— На старой территории зоопарка, в павильоне «Фауна России» живут несколько белогрудых ежей. Пару дней назад они свернулись клубочками и уснули на зиму. И тем самым открыли сезон спячки в Московском зоопарке. Белогрудые ежики стали первыми, кто в этом году заснул на зиму, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что у белогрудых ежей во время спячки сильно замедляется метаболизм, тело охлаждается до 1,8 градусов, частота сердцебиения сокращается до 20-60 ударов в минуту, а дышат они всего раз в минуту.

В зоосаде отметили, что следующими в спячку должны впасть сурки, тенреки, тушканчики и соня-полчок, передает агентство городских новостей «Москва».

1 ноября Московский зоопарк перешел на зимний режим работы. Рабочий день зоосада сократится на час — горожане смогут видеть животных и наслаждаться прогулками каждый день — с 09:00 до 17:00. При этом вход будет доступен до 16:00.