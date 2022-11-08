Центр занятости «Моя работа» проведет в ноябре массовые собеседования в крупные компании

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Пять массовых собеседований в крупнейшие компании состоятся с 15 по 30 ноября на площадке центра «Моя работа», в рамках которых горожанам предложат свыше трех тысяч вакансий. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщила заместитель директора центра занятости «Моя работа» Анна Петухова.

— Эффективно зарекомендовала себя технология открытых отборов на площадке флагманского центра «Моя работа» на улице Щепкина. В ноябре государственный банк, сеть предприятий быстрого обслуживания, крупнейший аутсорсинговый кол-центр и почтовый оператор предложат горожанам более трех тысяч рабочих мест на открытых отборах, — рассказала она.

Так, с 10:00 до 12:00 15 ноября состоятся открытые отборы в группу компаний Wilstream. Аутсорсинговому кол-центру требуются более 300 консультантов и операторов абонентского отдела. Вакансии подойдут начинающим специалистам без опыта работы, которые старше 18 лет и имеют среднее общее образование.

В этот же день с 14:00 до 15:30 пройдет отбор в сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка». Компания набирает порядка 1,5 тысячи человек на вакансию «работник предприятия». Работа подойдет соискателям старше 16 лет со средним общим образованием без опыта работы.

23 ноября с 11:00 до 12:30 «Моя работа» проведет отбор для Московского пивобезалкогольного комбината «Очаково».

29 ноября с 14:00 до 16:00 состоится открытый отбор в Сбербанк, которому требуется около тридцати кандидатов на вакансии менеджеров прямых продаж и внешней дистрибуции, а также финансовых консультантов.

30 ноября с 13:00 до 16:00 в центре «Моя работа» пройдут собеседования для «Почты России». Компания предложит жителям столицы более 1,1 тысячи рабочих мест, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Петухова сообщила, что «Моя работа» в ноябре проведет около 30 деловых игр и воркшопов, где кандидаты получат рекомендации по эффективному трудоустройству.