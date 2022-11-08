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Москва выставила на торги семь участков под строительство жилых домов

Анастасия Колоскова
Город
Москва выставила на торги семь участков под строительство жилых домов
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Семь земельных участков в ТиНАО, предназначенных для строительства жилых домов, выставлены на городские торги по аренде. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Столица выставила на торги по аренде семь земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в поселениях Вороновском и Роговском. На территории общей площадью 84 сотки можно будет возвести дома с максимальной площадью от 302 до 536,4 квадратного метра, разбить сады, вырастить фрукты и овощи, организовать парковку для личных автомобилей, — рассказал руководитель ведомства.

Он уточнил, что принять участие в аукционах смогут все желающие. Договоры с победителями будут заключены на срок два с половиной года. Заявки будут приниматься до 21 и 28 ноября. Открытые аукционы состоятся по адресу улица Большая Полянка, дом 41, строение 1–2.

По словам Ивана Щербакова, за указанное время арендатору необходимо возвести и поставить на кадастровый учет дом, который будет соответствовать требованиям жилой застройки. Затем он получит право выкупить участок за 40 процентов от ее кадастровой стоимости, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что власти столицы выставили на продажу 30 помещений свободного назначения в жилых домах в центре города. Больше всего помещений предлагается в Басманном районе — восемь. В Замоскворецком и Пресненском районах представлено по четыре объекта.

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