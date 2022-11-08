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Андрей Бочкарев: Готовность скоропомощного комплекса на территории НИИ имени Склифосовского достигла 95 процентов

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев: Готовность скоропомощного комплекса на территории НИИ имени Склифосовского достигла 95 процентов
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Сухаревская площадь, 3с21 Карта всех событий

В новом скоропомощном комплексе с вертолетной площадкой на территории городской больницы НИИ СП имени Н. В. Склифосовского проводятся отделочные работы и благоустройство территории. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Возведение комплекса практически завершено. В настоящее время его готовность оценивается в 95 процентов. На объекте ведутся внутренние отделочные работы, продолжается благоустройство прилегающей территории, — рассказал заммэра.

Он напомнил, что скоропомощные комплексы с вертолетными площадками строятся в разных районах Москвы. Они появятся при городской клинической больнице (ГКБ) имени С.П. Боткина, ГКБ № 15 имени О.М. Филатова и ГКБ имени В.М. Буянова.

По словам Андрей Бочкарева, скоропомощной комплекс на территории НИИ имени Н. В. Склифосовского сможет принимать 200 пациентов в сутки. В нем создадут все необходимые условия для оказания экстренной медпомощи. Комплекс оснастят высокотехнологичным оборудованием. В нем будут предусмотрены разделение потоков пациентов и зонирование пространства, что сделает работу более эффективной, добавил он.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что здание скоропомощного комплекса соединят с основным корпусом надземным переходом.

— Новый корпус оснастят современным оборудованием в количестве 1684 единиц. Комфортные условия в новом комплексе предусмотрены не только для самих пациентов, но и для посетителей: просторные зоны для ожидания, пока идет обследование попавшего по скорой больного, помещения круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии, места для встреч с врачами, — пояснил он.

До этого Андрей Бочкарев заявил, что пять крупнейших больниц Москвы оснастят системами умной эксплуатации. Технология появится в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, МКНЦ имени А. С. Логинова (первая очередь), ГКБ имени С. П. Боткина, больнице № 15 имени О. М. Филатова и Инфекционной клинической больнице № 1.

Строительство НИИ скорой помощи имени Склифосовского Андрей Бочкарев Скорая помощь
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