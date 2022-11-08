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Автомобиль загорелся на западе столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Автомобиль загорелся на западе столицы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Новорижское шоссе, 22-й километр Карта всех событий

На западе столицы загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы во вторник, 8 ноября.

Возгорание произошло в районе Кунцево, на 22 километре Новорижского шоссе. На месте работают оперативные службы города.

Из-за происшествия было затруднено движение в сторону Московской кольцевой автодороги, но на данным момент его восстановили, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другое ДТП произошло на Щелковском шоссе 4 ноября. В районе дома № 54 столкнулись шесть автомобилей.

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