Московский урбанистический форум ищет стажеров для помощи в новом проекте

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Команда Московского урбанистического форума (МУФ) начала поиск стажеров для помощи в реализации нового проекта. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 8 ноября.

— Это отличный шанс попробовать свои силы в практической работе. Особенно полезным этот опыт будет для студентов, планирующих связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с градостроительством, — сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

В рамках стажировки москвичам предстоит заняться расшифровкой интервью и написанием коротких сопроводительных текстов. Подать заявку на участие можно до 20 ноября. Сама стажировка пройдет в дистанционном формате, что позволит совместить работу и учебу, передает официальный сайт мэра Москвы.

25 октября в столице стартовал студенческий хакатон «Экономика будущего Москвы». Участникам необходимо самостоятельно определить проблемные зоны экономики города, изучить международный опыт и разработать проект, который поможет решить конкретную и актуальную для Москвы проблему.