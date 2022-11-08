Проезд по Московскому скоростному диаметру для машин из Москвы и Подмосковья будет бесплатным

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Автомобилисты из Москвы и Подмосковья смогут проезжать по Московскому скоростному диаметру (МСД) бесплатно после 2 января, когда магистраль станет платной для транзитных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, бесплатно проезжать по МСД продолжат все автомобили и городской транспорт с номерами Москвы и области, а также такси, имеющие лицензию на работу в столице и Подмосковье, и междугородние автобусы. Транзит по магистрали грузового транспорта без пропуска будет запрещен, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что МСД станет платным для транзитных автомобилей с 2 января. Плата за проезд по магистрали будет взиматься с владельцев транзитных автомобилей с номерами других регионов РФ, которые воспользуются любым въездом на МСД и съездом с него в течение двух часов и при этом пересекут границы ЦКАД в течение 24 часов. Контроль проезда будет осуществляться с помощью системы фотовидеофиксации. Тариф — 950 рублей. Оплатить проезд можно с помощью сайта и приложения «Парковки России».