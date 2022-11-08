Арзамасова будет преподавать в московской школе за миллион рублей

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова попробует себя на новом поприще. Она будет вести в столичной школе «Час со звездой» для учеников, сообщает издание «СтарХит».

Согласно договору с образовательным учреждением, сотрудничество с артисткой будет длиться с 1 ноября 2022 года по 31 мая 2023 года. Стоимость услуг Арзамасовой оценивается в миллион рублей до вычета налогов.

При этом не уточняется, какое количество часов артистка будет вести в неделю.

Известно, что размер гонорара Арзамасовой за каждый выход в Театре наций составляет порядка 20 тысяч рублей.

После появления на свет ребенка актриса стала активнее участвовать в публичной жизни. Уже спустя полтора месяца после родов Арзамасова вернулась к работе в театре. Недавно звезда «Папиных дочек» начала сниматься в проекте «Ледниковый период», где выступает в паре с Никитой Кацалаповым, передает издание.

Недавно Арзамасова опубликовала в социальных сетях кадры новой фотосессии, на которых продемонстрировала стройную фигуру.