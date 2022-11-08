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Приметы и советы

Психолог дал советы, как избавиться от навязчивых мыслей

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог дал советы, как избавиться от навязчивых мыслей
Фото: depositphotos

Кандидат психологических наук, доцент Дмитрий Смыслов рассказал, как избавиться от навязчивых мыслей.

По мнению эксперта, в большинстве случаев человек может справиться с подобными мыслями самостоятельно, без помощи психологов.

Так, можно выписать все самые ужасающие и нелепые страхи на бумагу, а затем вычеркнуть все несущественное.

Кроме того, следует научиться доверять себе и не сомневаться в своих действиях.

— При мысли о незакрытой двери дайте себе установку: «Я доверяю себе и сделал все правильно». Это будет ключевым спасительным элементом в борьбе между страхом и доверием к самому себе, — отметил психолог в комментарии МИР 24.

Кроме того, можно использовать специальные дыхательные техники. Восстановление дыхания повлечет и восстановление психического равновесия.

До этого врач-психотерапевт Ирина Крашкина отметила, что стресс может привести к нарушениям сна, истощению, и моральному, и физическому, различным заболеваниям, которые потребуют комплексного лечения, передает Царьград.

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