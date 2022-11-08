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Власти Москвы анонсировали старт обсуждений проекта «Мой спортивный район»

Георгий Соланович
Город
Власти Москвы анонсировали старт обсуждений проекта «Мой спортивный район»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Обсуждение проекта «Мой спортивный район» пройдет на платформе «Город идей» с 15 по 21 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 8 ноября.

В рамках проекта для жителей столицы проводят бесплатные кардиотренировки, занятия фитнесом и игровыми видами спорта.

— На платформе в тематических обсуждениях можно будет подискутировать о дворовом спорте, сезонных развлечениях, спортивных онлайн-проектах и идеальных тренировках. Участники расскажут о любимых уличных видах спорта, а также о том, каким инвентарем предпочитают пользоваться. Обсудят, какие форматы спортивного досуга можно предложить семьям с детьми, — пояснили в пресс-службе.

Предложить свои идеи можно по четырем направлениям: организация спортивного досуга зимой и летом, а также развитие сайта и Telegram-канала «Мой спортивный район». В качестве экспертов выступят представители столичного департамента спорта и «Мосгорспорта», а также фитнес-тренеры, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Мосгордума приняла городской бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в трех чтениях. При этом 54 процента бюджета в 2023 году направят на финансирование социальных программ, среди которых здравоохранение, социальная поддержка, образование, физическая культура и спорт, а также культура.

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