Число нарушений в имущественно-земельной сфере в Зеленограде сократилось на пять процентов

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Специалисты отдела контроля за объектами недвижимости по ЗелАО выявили 226 нарушений земельно-имущественного законодательства и 44 объекта самовольного строительства с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

— Благодаря профилактической работе уменьшается количество нарушений при использовании объектов недвижимости. В Зеленограде с начала года их количество снизилось на пять процентов, — сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Глава столичной Госинспекции по недвижимости добавил, что ведомство уделяет особое внимание вопросу самостроев. По его словам, с начала текущего года в Зеленограде было демонтировано 23 незаконных постройки. Их общая площадь составила 14,7 тысячи квадратных метров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос более чем на треть.

Бобров отметил, что в Зеленограде также активно проводится работа по сокращению количества ветхих и аварийных строений. Так, за первые девять месяцев 2022 года специалисты привели в порядок семь объектов, находившихся в аварийном состоянии.