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Bloomberg: ЕК не считает потолок цен на газ лучшим средством борьбы с энергокризисом

Анастасия Колоскова
В мире
Bloomberg: ЕК не считает потолок цен на газ лучшим средством борьбы с энергокризисом
Фото: shutterstock

Европейская комиссия (ЕК) не считает, что ограничение цен на импортируемый в страны Евросоюза газ является лучшим способом сдерживания энергетического кризиса. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

По данным агентства, накануне в Брюсселе состоялась встреча представителей правительств Евросоюза. На ней ЕК ознакомила присутствующих с проведенным анализом возможных инструментов по сдерживанию цен на газ. Главная идея заключается в том, чтобы включить механизм распределения трат на газ во времени.

Источники агентства отметили, что отдельные страны Евросоюза, в числе которых Италия, Бельгия, Польша и Греция, настаивают на введении ограничения цен на газ. Эти государства подвергли критике оценку ЕК. При этом Германия и Нидерланды поддержали предлагаемый план. На 24 ноября запланирована встреча министров энергетики стран Евросоюза, на которой они должны выработать соглашение по предложению ЕК, передает ТАСС.

1 ноября стало известно, что Катар может прекратить поставки газа, если страны ЕС введут потолок цен на российское топливо. Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «ВМ», проживут ли страны Европы без российского и катарского газа.

Газ Евросоюз (ЕС) Еврокомиссия
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