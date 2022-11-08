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Приметы и советы

Эксперт выступил против возможного запрета на использование беспилотников

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт выступил против возможного запрета на использование беспилотников
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Участники российского рынка коммерческих беспилотников опасаются введения запрета на полеты.

По словам экспертов, от этого пострадают многие отрасли. Гендиректор ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «Аэронекст» Глеб Бабинцев сравнил отмену полетов с закрытием интернета.

— Запрет применения беспилотников ударит по многим отраслям. Это как бороться с фейками запретом интернета, — отметил он в комментарии «360».

Он добавил, что беспилотники ежедневно используют для контроля над объектами нефтегазовой инфраструктуры, применяют в капитальном строительстве, лесном и сельском хозяйстве, а также геологии. При помощи дронов получают важные цифровые данные.

По оценкам экспертов, если запретить полеты дронов по всей стране, а не только в отдельных регионах, то индустрия гражданских беспилотных авиасистем в течение года потеряет около десяти миллиардов рублей. Ранее стало известно, что власти Саратовской, Нижегородской и Тульской областей ввели запрет на применение беспилотников, передает ФАН.

До этого участники Российского экологического форума обсудили результаты централизованной инвентаризации полигонов при помощи дронов.

Россия Беспилотники Запреты
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