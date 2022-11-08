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Злоумышленник отнял у мужчины документы и деньги в центре столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Злоумышленник отнял у мужчины документы и деньги в центре столицы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Новокузнецкая улица Карта всех событий

В центре столицы злоумышленник напал на мужчину и отнял у него деньги и документы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО во вторник, 8 ноября.

По информации ведомства, преступление произошло на Новокузнецкой улице. Неизвестный избил 46-летнего москвича, после чего похитил из карманов потерпевшего документы, банковскую карту и две тысячи рублей.

Подозреваемого задержали в результате оперативно-розыскных действий на улице Земляной Вал. Им оказался 31-летний уроженец Приморского края. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Фигуранта заключили под стражу, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Еще одно ограбление произошло в столице 31 октября. Мужчины, якобы занимавшиеся обменом валют, отобрали у клиентки сумку с иностранными купюрами. Ущерб превысил миллион рублей.

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