Схема движения транспорта на юге Москвы изменится с 11 на 12 ноября на 6 месяцев

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Схема движения транспорта на юге Москвы изменится с 11 на 12 ноября примерно на полгода. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 8 ноября.

— Меры необходимы для создания приоритета для наземного городского транспорта, так как на популярной Замоскворецкой линии метро будет идти реконструкция тоннеля между станциями «Царицыно» и «Кантемировская», поезда курсировать не будут. На это время мы запустим бесплатные автобусы КМ, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Так, в городе введут шесть километров временных выделенных полос, ездить по которым сможет только городской транспорт, такси туда допускаться не будут. На трех участках будет введено одностороннее движение, а на четырех участках закроют движение и парковку.

Еще на 14 — ограничат движение для личного транспорта в девяти местах. Москвичей призвали пользоваться другими линиями метро, а также МЦК и МЦД.

При этом сотрудники ЦОДД будут следить за ситуацией и оперативно информировать водителей об изменениях и альтернативных маршрутах, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что с ноября по выходным дням прекратили свое движение трамваи в столичном районе Богородское из-за замены крупноразмерных плит на трамвайных путях.

Вместо этого горожанам советуют пользоваться автобусами № 04, 80, 311 в Богородском районе, трамваем № 11 на Краснобогатырской улице и трамваем № 13 на Русаковской улице.