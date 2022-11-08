Россия и Китай планируют нарастить совместные инвестиции еще на 1,3 миллиарда долларов

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Россия и Китай хотят инвестировать в совместные проекты дополнительные 1,3 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Минэкономразвития по итогам участия заместителя главы ведомства Владимира Ильичева в совместном заседании секретариатов национальных частей межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству РФ и Китая.

В рамках мероприятия стороны обсуждали новые проекты, предложенные Москвой, с целью их включения в портфель межправительственной комиссии.

— Включение данных проектов позволит увеличить существующий портфель на 1,3 миллиарда долларов, — заявил Ильичев.

В свою очередь зампред госкомитета КНР по развитию и реформе Линь Няньсю отметил, что за первые восемь месяцев текущего года инвестиции китайской стороны в РФ оцениваются в 450 миллионов долларов, передает сайт Минэкономразвития.

24 октября в Главном таможенном управлении КНР сообщили, что российско-китайский товарооборот в сентябре сократился по сравнению с августом.

В денежном выражении показатель составил 7,63 миллиарда долларов, что на девять процентов меньше, чем в августе. В последний месяц лета этот показатель составил 8,42 миллиарда долларов.