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Здоровое питание и приходящие сиделки: как живет Доронина в доме престарелых

Евгений Белоусов
Общество
Здоровое питание и приходящие сиделки: как живет Доронина в доме престарелых
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Актриса театра и кино, народная артистка СССР Татьяна Доронина живет в геронтологическом центре «Юго-Западный».

Однако слухи о ее принудительном пребывании там не соответствуют действительности. Именитая актриса находится в комфортных условиях и под наблюдением врачей.

Апартаменты, в которых проживает Доронина, включают в себя две комнаты, кухню, душ и санузел и обходятся в 25 тысяч рублей в месяц. Примечательно, что в Барвихе актриса проживала в номере за 26 тысяч рублей в сутки.

К народной артистке СССР приходят сиделки, каждая из которых имеет диплом медсестры. К этому администрация заведения относится очень серьезно.

Также внимательно специалисты следят и за питанием 89-летней актрисы. Так, в ее рационе все должно быть вареным или пареным.

Контракт на проживание Дорониной заключен на временной основе и заканчивается уже в январе. Актриса сама будет решать, продлять его или нет, передает ФАН.

В сентябре актриса отметила свой 89-й день рождения. Доронина родилась 12 сентября 1933 года в Ленинграде. Профессиональное образование будущая артистка получила в Школе-студии МХАТ.

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